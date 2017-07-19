Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 2-0 yenildiği İsveç temsilcisi Östersunds'u İstanbul'da ağırlayacak Galatasaray, yeni bir Neuchatel Xamax başarısı yakalamanın peşinde.
İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 29 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.
- İstatistikler umut vermiyor
Östersunds maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, İsveç ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği 9 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.
Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa maçlarında elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 8 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım elenmekten kurtulamadı.
- Zürih'e kura ile elendi
Sarı-kırmızılı ekibin ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği eşleşmelerdeki en ilginç elenmesi ise 1963-1964 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre temsilcisi Zürih'e karşı oldu.
Organizasyonun 1. turunda karşılaştığı Zürih önünde ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, rakibini İstanbul'da ise 2-0 yendi. O dönemdeki kurallar çerçevesinde Roma'da yapılan tarafsız saha karşılaşması da 2-2 eşitlikle tamamlanırken, kura çekimiyle Zürih turu geçti.
- 9 eşleşme
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk maçı 2 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|
Tur
|Rakip
|Sonuçlar
|1956-57
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|1. Tur
|Dinamo Bükreş
|1-3 (D) / 2-1 (Elendi)
|1963-64
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|1. Tur
|Zürih
|0-2 (D) / 2-0 / 2-2 (Tarafsız saha - Kura ile elendi)
|1986-87
|UEFA Kupası
|1. Tur
|Craiova
|0-2 (D) / 3-2 (Elendi)
|1987-88
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|1. Tur
|PSV Eindhoven
|0-3 (D) / 2-0 (Elendi)
|1988-89
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|2. Tur
|Neuchatel Xamax
|0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı)
|Yarı Final
|Steaua Bükreş
|0-4 (D) / 1-1 (Elendi)
|1992-93
|UEFA Kupası
|3. Tur
|Roma
|1-3 (D) / 3-2 (Elendi)
|1995-96
|UEFA Kupası
|1. Tur
|Sparta Prag
|1-3 (D) / 1-1 (Elendi)
|2012-13
|Şampiyonlar Ligi
|Çeyrek Final
|Real Madrid
|0-3 (D) / 3-2 (Elendi)
Not: Sonuçlarda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:41
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Gelirse bence Oğuzhan'ı bile gölgede bırakabilir.
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Yusuf yetenekli Şenol Güneş kimleri yıldız haline getirmedi ki top tekniği ve son vuruşları iyi olan Yusuf fizik olarak Oğuzhan seviyesine g
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Gruplar belli oldu
Toplam 2
Yorum
kral vanlı 3. lig ikinci grupta şampiyon Büyükşehir Belediye VANSPOR
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