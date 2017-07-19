Feghouli’yi satmayın!

Artık Galatasaray'a gelmesi beklenilen Sofiane Feghouli, West Ham'ın ilk hazırlık maçında dikkat çeken isimdi. Cezayirli sağ açık, Strum Graz, karşısında başarılı performansıyla alkış alırken "Niye satılıyor?" tartışmalarının da alevlenmesine neden oldu.