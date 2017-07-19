 Feghouli’yi satmayın! – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’yi satmayın!

    Feghouli’yi satmayın!
    Artık Galatasaray'a gelmesi beklenilen Sofiane Feghouli, West Ham'ın ilk hazırlık maçında dikkat çeken isimdi. Cezayirli sağ açık, Strum Graz, karşısında başarılı performansıyla alkış alırken "Niye satılıyor?" tartışmalarının da alevlenmesine neden oldu.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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