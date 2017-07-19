 Eski F.Bahçeli, G.Saray'da! – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Eski F.Bahçeli, G.Saray'da!

    Eski F.Bahçeli, G.Saray'da!

    Galatasaray takımdan ayrılan Cenk Gönen'in yerine Bursaspor'un tecrübeli filebekçisi Mert Günok ile her konuda anlaştı.

    Cenk Gönen'in İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olmasının ardından Fernando Muslera'nın yedeği için kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılı ekip, Bursaspor'da forma giyen 28 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'la imza aşamasına geldi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:12
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