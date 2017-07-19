Cimbom'a doğru
Guardiola, Amerika kampına dahil etmedi. Orta sahanın yükünü kaldırabilecek bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, yeniden harekete geçti ve bonservisi için 5 milyon euro teklif etti
Bunun üzerine pazarlığa 4 milyon euro'dan başlayan yönetim, teklifini 5 milyon euro'ya çıkardı. Cimbom'un kısa süre içinde bu transferi bitirmesi bekleniyor. Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Hırslı ve mücadeleci futboluyla tanınan Fernando'nun yıllık 3.5 milyon euro'ya "Evet" dediği belirtiliyor. De Jong'u göndermeye hazırlanan Cimbom, yerine Fernando'yu alacak.
SİNYAL Mİ VERDİ?
Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğenince, sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.
Fernando'nun kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcuyu, Newcastle United da istiyor.
BREZİLYA EKOLÜ
Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan Cimbom, Fernando'nun transferini de bitirmesi halinde üçüncü Brezilyalı'yı kadrosuna katacak. Ayrıca Maicon ile Fernando, Porto'da birlikte forma giymişti
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:56
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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