 Cimbom'a doğru – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Cimbom'a doğru

    Cimbom'a doğru

    Guardiola, Amerika kampına dahil etmedi. Orta sahanın yükünü kaldırabilecek bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, yeniden harekete geçti ve bonservisi için 5 milyon euro teklif etti

    Selçuk İnan'ın yanına güçlü bir ön libero arayan Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Fernando'nun transferini de bitirmek üzere... İngiliz ekibinin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 6 milyon euro istemesinin ardından görüşmeleri ağırdan alan sarı-kırmızılı ekip, yeniden harekete geçti. Galatasaraylı yöneticileri, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın Brezilyalı futbolcuyu, ABD kampına götürmemesi tetikledi.

    Bunun üzerine pazarlığa 4 milyon euro'dan başlayan yönetim, teklifini 5 milyon euro'ya çıkardı. Cimbom'un kısa süre içinde bu transferi bitirmesi bekleniyor. Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Hırslı ve mücadeleci futboluyla tanınan Fernando'nun yıllık 3.5 milyon euro'ya "Evet" dediği belirtiliyor. De Jong'u göndermeye hazırlanan Cimbom, yerine Fernando'yu alacak.



    SİNYAL Mİ VERDİ?
    Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğenince, sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.
    'nun kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcuyu, Newcastle United da istiyor.

    BREZİLYA EKOLÜ
    Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan Cimbom, Fernando'nun transferini de bitirmesi halinde üçüncü Brezilyalı'yı kadrosuna katacak. Ayrıca Maicon ile Fernando, Porto'da birlikte forma giymişti
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:56
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