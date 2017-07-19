 Biletlere büyük ilgi var – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Biletlere büyük ilgi var

    Biletlere büyük ilgi var
    Galatasaray sezonun ilk resmi iç saha maçını ile oynayacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden takımlarına destek vermek isteyen sarıkırmızılılar dün genel satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Havaların da düzelecek olması sebebiyle yarınki kritik mücadeleye en az 35 bin taraftar bekleniyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletlere büyük ilgi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.