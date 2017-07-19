‘Bedavaya gönderelim’

CİMBOM'da istenmeyen Nigel de Jong ve Luis Cavanda için yönetim formül üretmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesi olan De Jong ile 2 yıl daha kontratı bulunan Cavanda'ya "Bonservislerinizi verelim, bedavaya gidin" teklifi sundu. Yönetim, geçen sezonki alacaklarını ödeyip kontratlarını fesh edecek.