 ‘Bedavaya gönderelim’ – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ‘Bedavaya gönderelim’

    ‘Bedavaya gönderelim’
    CİMBOM'da istenmeyen Nigel de Jong ve Luis Cavanda için yönetim formül üretmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesi olan De Jong ile 2 yıl daha kontratı bulunan Cavanda'ya "Bonservislerinizi verelim, bedavaya gidin" teklifi sundu. Yönetim, geçen sezonki alacaklarını ödeyip kontratlarını fesh edecek.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:55
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