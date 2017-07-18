 Yönetimi beğenmiyorum – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Yönetimi beğenmiyorum

    Yönetimi beğenmiyorum
    Eski başkanlardan , Galatasaray'ın iyi bir noktaya doğru gitmediğini söyledi. Radyospor'a konuşan Süren, yönetimi "İlkesiz" davranmakla suçlarken "Genelde bu ilkesiz yönetimi beğenmiyorum ama fazla tenkit etmeyeceğim. Divan kurulu genelde memnun, genel kurulda da sadece gençler imza topladı. Herkes memnun gözüküyor, böyle gider. G.Saray iyi yere gitmiyor ve ben bu durumdan memnun değilim" dedi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:50
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