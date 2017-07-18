Yönetimi beğenmiyorum
Eski başkanlardan Faruk Süren, Galatasaray'ın iyi bir noktaya doğru gitmediğini söyledi. Radyospor'a konuşan Süren, yönetimi "İlkesiz" davranmakla suçlarken "Genelde bu ilkesiz yönetimi beğenmiyorum ama fazla tenkit etmeyeceğim. Divan kurulu genelde memnun, genel kurulda da sadece gençler imza topladı. Herkes memnun gözüküyor, böyle gider. G.Saray iyi yere gitmiyor ve ben bu durumdan memnun değilim" dedi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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