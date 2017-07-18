Uçaklar inmeye devam edecek

Sarı-kırmızılı takımın, uzun süreden beri yaklaşık olarak aynı kadroyla kulübe başarılı bir hizmet verdiğini kaydeden Özbek, yenilenme sürecine girdiklerini anlattı. Transferlerin süreceğini ifade eden Başkan şöyle konuştu: "Uçaklar indi ve inmeye devam edecek. Transfer sezonu boyunca çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar yapılan transferler, hesapları yapılmış ve kulübün mali yapısını bozmayacak transferlerdir."