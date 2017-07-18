 Uçaklar inmeye devam edecek – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Uçaklar inmeye devam edecek

    Uçaklar inmeye devam edecek
    Sarı-kırmızılı takımın, uzun süreden beri yaklaşık olarak aynı kadroyla kulübe başarılı bir hizmet verdiğini kaydeden Özbek, yenilenme sürecine girdiklerini anlattı. Transferlerin süreceğini ifade eden Başkan şöyle konuştu: "Uçaklar indi ve inmeye devam edecek. Transfer sezonu boyunca çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar yapılan transferler, hesapları yapılmış ve kulübün mali yapısını bozmayacak transferlerdir."
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uçaklar inmeye devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.