Uçaklar inmeye devam edecek
Sarı-kırmızılı takımın, uzun süreden beri yaklaşık olarak aynı kadroyla kulübe başarılı bir hizmet verdiğini kaydeden Özbek, yenilenme sürecine girdiklerini anlattı. Transferlerin süreceğini ifade eden Başkan şöyle konuştu: "Uçaklar indi ve inmeye devam edecek. Transfer sezonu boyunca çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar yapılan transferler, hesapları yapılmış ve kulübün mali yapısını bozmayacak transferlerdir."
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:46
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