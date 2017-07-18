 Sola Strinic geliyor – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Sola geliyor

    Sola Strinic geliyor
    Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 yenildiği mücadelede çok kötü bir performans sergileyen Lionel Carole için İgor Tudor "Asla ilk 11 oyuncusu olamaz" raporu vermişti. Sarı-kırmızılılar, İvan 'de karar kılmıştı. Aslan, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:40
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