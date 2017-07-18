Sola Strinic geliyor
Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 yenildiği mücadelede çok kötü bir performans sergileyen Lionel Carole için İgor Tudor "Asla ilk 11 oyuncusu olamaz" raporu vermişti. Sarı-kırmızılılar, İvan Strinic'de karar kılmıştı. Aslan, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:40
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