 Lucescu değerli bir antrenör – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Lucescu değerli bir antrenör

    Lucescu değerli bir antrenör
    Başkan Özbek, İgor Tudor'u takımın başına kendilerinin getirdiğini ve arkasında olduklarını kaydetti: "Galatasaray'a faydalı olacağına inanıp, planlayarak getirdiğimiz bir hoca. Şu anda bir antrenör arayışında değiliz. Mircea Lucescu, Galatasaray'a hizmet vermiş değerli bir antrenör ama kendisiyle görüşmemiz olmadı." Özbek, Östersunds karşısında aldıkları 2-0 yenilgiyi de yol kazası olarak nitelendirdi ve turu geçeceklerine inandıklarını vurguladı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:50
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