Lucescu değerli bir antrenör

Başkan Özbek, İgor Tudor'u takımın başına kendilerinin getirdiğini ve arkasında olduklarını kaydetti: "Galatasaray'a faydalı olacağına inanıp, planlayarak getirdiğimiz bir hoca. Şu anda bir antrenör arayışında değiliz. Mircea Lucescu, Galatasaray'a hizmet vermiş değerli bir antrenör ama kendisiyle görüşmemiz olmadı." Özbek, Östersunds karşısında aldıkları 2-0 yenilgiyi de yol kazası olarak nitelendirdi ve turu geçeceklerine inandıklarını vurguladı.