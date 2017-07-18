Kupalar kazanmaya geldim
Yeni sağ bek Mariano 3 yıllık imzayı attı ve iddialı konuştu
Galatasaray, Sevilla'dan yeni transferi Mariano Ferreira Filho'ya 3 yıllık imzayı attırdı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki törende konuşan Mariano, "Galatasaray gibi önemli ve büyük bir ailenin parçası olacağım için mutluyum. Umarım burada önemli başarılara imza atar, şampiyonluk ve kupalar kazanırım. Galatasaray'dan teklifi duyduğumda hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Galatasaray, Türkiye'de şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da ismini duyuran bir takım" dedi.
MALiYETi 11.4 MiLYON EURO
Mariano için ödenecek rakamlar da belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Sevilla'ya 4 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonus, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcuya da her bir yıl için 2.3 milyon euro olmak üzere toplam 6 milyon 900 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca lig ve UEFA maçlarında alınacak her puan için 5 bin euro,şampiyonluk halinde hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında ek prim ödenecek.
MÜCADELEDEN YILMAM
Taffarel'den takım, camia ve İstanbul hakkında bilgi aldığını ve efsanevi oyuncunun olumlu ifadeler kullandığını kaydeden Mariano, performansıyla ilgili şunları söyledi: "Taraftar emin olsun ki sahada yüzde 200'ünü veren, son dakikaya kadar mücadele eden, yılmayan bir oyuncu görecekler."
MALiYETi 11.4 MiLYON EURO
Mariano için ödenecek rakamlar da belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Sevilla'ya 4 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonus, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcuya da her bir yıl için 2.3 milyon euro olmak üzere toplam 6 milyon 900 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca lig ve UEFA maçlarında alınacak her puan için 5 bin euro,şampiyonluk halinde hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında ek prim ödenecek.
MÜCADELEDEN YILMAM
Taffarel'den takım, camia ve İstanbul hakkında bilgi aldığını ve efsanevi oyuncunun olumlu ifadeler kullandığını kaydeden Mariano, performansıyla ilgili şunları söyledi: "Taraftar emin olsun ki sahada yüzde 200'ünü veren, son dakikaya kadar mücadele eden, yılmayan bir oyuncu görecekler."
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:15
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