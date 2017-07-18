Başkan Özbek, Wesley Sneijder’in gönderilmesiyle ilgili ilk kez konuştu: "Dünyada oyuncular belli bir süre hizmet verir ve vedalaşır. Mayıs ayından beri konuşuyorduk. Ayrılık her iki tarafın da kararı... Kendisine teşekkür ediyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Wesley Sneijder'in ayrılığının geçen mayıs ayından beri gündemde olduğunu ve sonuçta anlaşarak ayrıldıklarını söyledi. Brezilyalı Mariano'nun imza töreninde gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Özbek, Sneijder'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve oyuncunun 4.5 sene boyunca sarı-kırmızılı takıma güzel hizmetler verdiğini kaydetti.



MİSYONUNU TAMAMLADI

Sneijder ile karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını ifade eden Özbek, "Bu tek taraflı alınmış karar değildir. Mayıs ayında konuşulan ayrılık kararında detayların halledilme süreci bugüne kadar geldi. Oyuncular misyonlarını tamamlarlar ve ayrılıkları kaçınılmaz olur. Bu hayatın bir gerçeği" ifadelerini kullandı. Tudor'un istemediği yolundaki haberlerle ilgili ise, "Galatasaray'da teknik direktör hiçbir zaman, 'Ben bu oyuncuyu istemiyorum, gönder' deme hakkına sahip değildir. Her iki tarafın da planlamaları çerçevesinde bu karar alınmıştır" dedi.



TAZMİNAT MADDESİ ESKİ

Sneijder'in 3 yıl içinde Türkiye'de başka takıma gitmesi halinde 20 milyon euro tazminat ödeyecek olmasıyla ilgili maddenin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Bu, sözleşme feshinde konuşulan bir konu değil. İki sene evvel yapılan sözleşmede olan bir madde. Fesih sözleşmesi içinde olması gereği var. Sneijder'in başka bir Türk ekibinde oynaması endişesiyle konulmuş bir madde değil" diye konuştu.