 Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Galatasaray'ın rakibi , İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 20 Temmuz Perşembe günü konuk edeceği İsveç'in ekibi, İstanbul'a geldi.

    Atatürk Havalimanı'na gelen İsveç temsilcisi, geniş güvenlik önlemleri altında buradan ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

    , karşılaşmanın hazırlıklarını yarın Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Graham Potter basın toplantısı düzenleyecek.

    Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:21
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