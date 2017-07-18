Galatasaray sol bekini buldu

Galatasaray, sol bek transferi için Mathias Olivera ile anlaştı.

Bu sezon transferde durmak bilmeyen Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı Kırmızılılar, Uruguaylı Mathias Olivera ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Uruguay'da Nacional alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Uruguay 2. Ligi'nde Atenas takımında geçiren Mathias Olivera, defansif özellikleri ağırlıkta olan bir futbolcu olarak biliniyor.



97 doğumlu Mathias Olivera, Uruguay U20 takımında 28 maça çıktı ve 3 gole imza attı.