Galatasaray sol bekini buldu
Galatasaray, sol bek transferi için Mathias Olivera ile anlaştı.
Uruguay'da Nacional alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Uruguay 2. Ligi'nde Atenas takımında geçiren Mathias Olivera, defansif özellikleri ağırlıkta olan bir futbolcu olarak biliniyor.
97 doğumlu Mathias Olivera, Uruguay U20 takımında 28 maça çıktı ve 3 gole imza attı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
-
Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Toplam 1
Yorum
akigo yetenekli ve karakterli bir futbolcu.fenerde iş yapar bence.
-
Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 9
Yorum
44istanbul Golcü, stopper, sag kanat... bu siralamayla cok saglam transfer yapilmasi lazim. Golcü olmazsa olmaz! Golcü bulamdan lige baslarsan, ilk 3 giremezsin. Diger bölgelere bir türlü caresi bulunur. Ama avrupada basarili olmak istiyorsan, bu 3 bölgeye cok iyi takyiveler sart!
-
Aslan gibi teklif
Toplam 13
Yorum
hakbeymus 12 kişi var burda :))))
Galatasaray sol bekini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.