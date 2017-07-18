Galatasaray düşmanları!
Fernando Muslera ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendiren Özbek, "Muslera, güvendiğimiz, son derece başarılı bir oyuncu. Çıkan haberleri kınıyorum. Nasıl ve nereden hayal ediliyor, hayret içindeyim. Bunların başka mihraklardan yazıldığını düşünüyorum. Bunları ortaya atanların,
Galatasaray düşmanları olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüşlerini paylaştı.
RiVA'YI YATIRMADIK
Galatasaray'ı borç sarmalından çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle, öncelikli olarak banka borçları kapatılacak. 'Riva'yı transfere yatırdı' deniliyor. Böyle bir şey yok. Futbolculara ödenen bir maaş yapısı var. Geçtiğimiz sezon limit 65 milyon euro'ydu ve biz 61 milyon euro seviyesinde kaldık. Bunu biraz daha geri çekmenin planlarını yapıyoruz" şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray düşmanları olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüşlerini paylaştı.
RiVA'YI YATIRMADIK
Galatasaray'ı borç sarmalından çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle, öncelikli olarak banka borçları kapatılacak. 'Riva'yı transfere yatırdı' deniliyor. Böyle bir şey yok. Futbolculara ödenen bir maaş yapısı var. Geçtiğimiz sezon limit 65 milyon euro'ydu ve biz 61 milyon euro seviyesinde kaldık. Bunu biraz daha geri çekmenin planlarını yapıyoruz" şeklinde görüş belirtti.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:33
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