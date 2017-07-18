 De Jong da gidecek – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    da gidecek

    De Jong da gidecek
    Tahkim'in Olcan Adın'ı haklı bulması ve Galatasaray'ın 2.9 milyon euro ödemesi kararı vermesiyle ilgili de konuşan Özbek, "TFF ile süreç devam ediyor. Neticesi bitmedi. Olcan Adın ile görüşmeler oldu ama kesin bir sonuç alamadık. Takıma hizmet vermeyecek kişilerle yolları ayırmak gerekiyordu. Hakan Balta, Cavanda, De Jong için de geçerli" dedi. Özbek, üç oyuncunun sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmek istediklerini de duyurdu.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:59
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