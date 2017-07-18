 Belhanda söz mü aldı? – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    söz mü aldı?

    Belhanda söz mü aldı?
    Fas'ın Liberation gazetesi, Juventus'tan Bonucci'nin, G.Saray'dan ise Sneijder'in ayrılmasının iki milli oyuncu Benatia ve 'nın işine yaradığını yazdı. Gazete, Bonucci ve Sneijder kalsa Benatia ve Belhanda'nın forma giyme şansının bulunmadığını iddia etti. Belhanda ile Benatia'nın transferlerinin netleşmeden önce oynamalarına yönelik bazı sözler aldıklarını belirtildi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda söz mü aldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.