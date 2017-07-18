Belhanda söz mü aldı?
Fas'ın Liberation gazetesi, Juventus'tan Bonucci'nin, G.Saray'dan ise Sneijder'in ayrılmasının iki milli oyuncu Benatia ve Belhanda'nın işine yaradığını yazdı. Gazete, Bonucci ve Sneijder kalsa Benatia ve Belhanda'nın forma giyme şansının bulunmadığını iddia etti. Belhanda ile Benatia'nın transferlerinin netleşmeden önce oynamalarına yönelik bazı sözler aldıklarını belirtildi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:39
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