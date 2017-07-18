 Aslan 5 ay yaşlandı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Aslan 5 ay yaşlandı

    Aslan 5 ay yaşlandı
    G.Saray yönetimi takımı 'gençleştirme' hedefiyle yola çıksa da sonucu pek de öyle olmadı. Geçen sezondan bu yana yapılan transferler sonrasında sarı-kırmızılı ekibin 11'inin yaş ortalaması bırakın gerilemeyi 5 ay daha yaşlandı. G.Saray'ın geçen yılki 11'inin yaş ortalaması 30.8'ken Gomis, Maicon, Belhanda ve Mariano'nun katılmasının ardından 31.3'e yükseldi.


    Geçen sezonki ilk 11: Muslera 30, Sabri 31, Semih 25, Ahmet Çalık 22, Carole 25, De Jong 31, Selçuk 31, Yasin 29, Sneijder 32, Bruma 21, Podolski 31

    Bu sezonki ilk 11: Muslera 31, Mariano 31, Maicon 28, Serdar 26, Carole 26, Tolga 25, Selçuk 32, Rodrigues 26, Belhanda 27, Yasin 30, Gomis 31
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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