Aslan 5 ay yaşlandı

G.Saray yönetimi takımı 'gençleştirme' hedefiyle yola çıksa da sonucu pek de öyle olmadı. Geçen sezondan bu yana yapılan transferler sonrasında sarı-kırmızılı ekibin 11'inin yaş ortalaması bırakın gerilemeyi 5 ay daha yaşlandı. G.Saray'ın geçen yılki 11'inin yaş ortalaması 30.8'ken Gomis, Maicon, Belhanda ve Mariano'nun katılmasının ardından 31.3'e yükseldi.





Geçen sezonki ilk 11: Muslera 30, Sabri 31, Semih 25, Ahmet Çalık 22, Carole 25, De Jong 31, Selçuk 31, Yasin 29, Sneijder 32, Bruma 21, Podolski 31



Bu sezonki ilk 11: Muslera 31, Mariano 31, Maicon 28, Serdar 26, Carole 26, Tolga 25, Selçuk 32, Rodrigues 26, Belhanda 27, Yasin 30, Gomis 31