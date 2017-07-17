 Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

    Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Mariano, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

    Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

    Mariano, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye bugün saat 14.30'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza atacak.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:12
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