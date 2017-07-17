Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Mariano, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Mariano, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye bugün saat 14.30'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza atacak.
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Mariano, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye bugün saat 14.30'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza atacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''O olduğu sürece takım olamayız''
Toplam 9
Yorum
ahmet adam gibi adam snejder
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Kombineler satışta
Toplam 5
Yorum
HaLm61 85 SENE ÖNCEKİ OLAYLARI ANLATMANA GEREK YOK
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''İyi bir lider''
Toplam 5
Yorum
kartalcan adamlar ne güzel analiz etmis. Transfer böyle yapilir iste. Peki biz kimi nasil analiz ediyoruz stratejimiz nedir yerini nasil dolduracagiz?
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