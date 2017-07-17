 Östersunds evinde kazandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    evinde kazandı

    Östersunds evinde kazandı

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi , İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.

    Puan tablosunun 6. basamağındaki , ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

    Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.

    Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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