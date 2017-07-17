 G.Saray orta sahasını buldu! – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray orta sahasını buldu!

    G.Saray orta sahasını buldu!

    24 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

    , Stoke City forması giyen Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Sevilla'dan Mariano ile anlaşan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Giannelli İmbula için de geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, Imbula ile prensipte anlaşma sağlarken Stoke City ile kiralama için görüşmeler sürüyor. 24 yaşındaki Imbula, Guingamp takımının altyapısında futbola başladı. Piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray orta sahasını buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.