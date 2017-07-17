G.Saray orta sahasını buldu!

Galatasaray, Stoke City forması giyen Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Sevilla'dan Mariano ile anlaşan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Giannelli İmbula için de geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, Imbula ile prensipte anlaşma sağlarken Stoke City ile kiralama için görüşmeler sürüyor. 24 yaşındaki Imbula, Guingamp takımının altyapısında futbola başladı. Piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak belirtiliyor.