G.Saray orta sahasını buldu!
24 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, Stoke City forması giyen Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Sevilla'dan Mariano ile anlaşan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Giannelli İmbula için de geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, Imbula ile prensipte anlaşma sağlarken Stoke City ile kiralama için görüşmeler sürüyor. 24 yaşındaki Imbula, Guingamp takımının altyapısında futbola başladı. Piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak belirtiliyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
G.Saray orta sahasını buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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