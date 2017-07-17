G.Saray KAP'a bildirdi! İşte Mariano'nun maliyeti

Buna göre Sarı-kırmızılılar Sevilla Kulübü'ne 4 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan her yıl için net 2 milyon 300 bin Euro alacak.

Galatasaray, Mariano'ya ise her yıl için 2 milyon 300 bin euro garanti ücret ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho ve kulübü Sevilla FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 500.000 Euro (net) olmak üzere aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır:

Kulübümüzün 2018-2019 veya 2019-2020 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun ilk 11'de forma giyeceği kırkıncı resmi müsabakaya istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 2.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir."



Öte yandan, Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Türk Telekom Park'taki imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı.

Brezilyalı futbolcu, Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mariano ilk olarak "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım burada çok sayıda kupa kazanırım" diyerek söze başladı.



AYRILIK FUTBOLUN PARÇASI



Mariano'ya Sabri Sarıoğlu soruldu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu'yla ilgili soruya "Sabri uzun yıllar oynadı, şu an ayrıldı ve bu da futbolun parçası. Umarım burada da başarılı olacağım" diyerek cevap verdi.



"TAFFAREL'LE KONUŞTUM"



Galatasaray'a gelmemde Sarı Kırmızılı takımın Avrupa'daki başarıları, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyüklüğü etkili oldu diyen Mariano, "Taffarel ile de konuştum. Taffarel Galatasaray'da çok mutlu olacağımı söyledi." ifadelerini kullandı.



ÖSTERSUNDS YORUMU



Galatasaray'ın Avrupa ligi ön eleme turu ilk maçında 2-0 yenildiği Östersunds maçıyla ilgili soruya Mariano, "Östersunds maçını izlemedim ama skordan haberim var. Östersunds'u sahamızda mağlup edip turu geçeceğiz." diye yanıt verdi.



"OFANSİF BİR BEKİM!"



Ofansif bir bek olduğunu ancak savunmadaki görevlerini de bildiğini belirten Brezilyalı, "Taraftarlarımız sahada sürekli koşan, mücadele eden, arkadaşlarına yardım eden ve yüzde 200'ünü veren bir oyuncu görecekler." dedi.