Göztepe yolcusu
Göztepe, Tamer Tuna'nın isteğiyle Hakan Balta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Görüşmeler başlarken transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Göztepe yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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