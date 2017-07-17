 Göztepe yolcusu – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yolcusu

    Göztepe yolcusu
    , Tamer Tuna'nın isteğiyle Hakan Balta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Görüşmeler başlarken transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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