Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Park'ta Mariano için düzenlenen imza töreni sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.



İşte Özbek'in açıklamaları:

İlk olarak Sneijder sorularına yanıt veren Özbek, "Sneijder kararı tek taraflı alınmış bir karar değil. Mayıs ayında kendisiyle konuşuldu. Antrenör istemedi polemiği yanlış. Galatasaray tarihinde oyuncular misyonlarını tamamlar, hatıraları olur, kariyer planlaması çerçevesinde ayrılık kaçınılmazdır." dedi.



"ÖSTERSUND MAÇI KAZAYDI"

Östersunds maçı bir kazaydı diye söze başlayan Özbek, "Perşembe günü takım bu kazanın telafisi için en iyisini yapacaktır. Seyirciyi tatmin eden, daha güzel futbol oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Bir değişikliğe ihtiyaç var." diye konuştu

"LUCESCU iLE GÖRÜŞMEDİK"

Şu an teknik direktörü arayışında değiliz. Lucescu, Galatasaray'a hizmet vermiş, başarılı ve saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir isim ancak kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı.

TUDOR TEPKİSİ



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tudor'un arkasında mısınız?" sorusuna tepki gösterdi.

Özbek, "Tudor'u biz getirdik. Kendisi şu an futbol takımının teknik direktörü. Kendisinin başarılı olacağını planlayarak takımın başına getirdik. Yönetimin neresinde olması lazım? Elbette ki arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Başka transfer yapılıp yapılmayacağı hakkında da konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı:



"Taraftarlarımıza karşı bazı sorumluluklarımız var. Onları heyecanlandırma zorunluluğumuz bulunuyor. Bunu da transferlerle gerçekleştiriyoruz. Uçaklar inmeye devam edecek. Yaptığımız transferler kulübümüzün mali yapısını bozmayacak transferler. Her adımımıza dikkat ediyoruz. Ne kadar futbolcu sattıysak o kadar futbolcu aldık. 2017-18 sezonunda Galatasaray'ın mali yapısını bozacak bir faaliyet içerisine asla girmeyiz. Çünkü 2018, Galatasaray'ın mali yapısı açısından çok kritik bir yıl."

"MUSLERA KALACAK!"



Muslera hakkındaki ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Özbek, "Böyle şeyleri nasıl uyduruyorsunuz bilmiyorum. Muslera, son derece güvendiğimiz, başarılı bir oyuncu. Daha uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Bu haberleri sadece kınıyorum" dedi.