Östersunds evinde kazandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.
Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.
Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:34
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 17
Yorum
TS Sayın Usta," Viska için 5 milyon dolar istiyorlar" vaz geçtik demiş. Bir lolipopa mı alacaktınız?
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Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor
Toplam 5
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fairplay34 Bu sene kartalın ezeli rakiplerin toparlanması zor..başakşehir üstüne koyarak geliyor.bide bjk elindeki iyi oyuncuları rakibine kaptırıyor.DİKKAT!!
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 23
Yorum
emir inşalah iyleşir
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