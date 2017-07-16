 Muslera kalıyor! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Muslera kalıyor!

    Muslera kalıyor!

    Kulübü Başkanı , Muslera için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

    Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden 'da 'ya Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif geldiği iddiası sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.

    Özellikle İtalyan basınında Napoli'nin Muslera'ya teklif götürdüğü yazılmıştı. Podolski, Bruma, Sneijder gibi önemli oyuncular ile yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

    NtvSpor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Uruguaylı kaleciyi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan , Muslera'nın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu, satılmasının düşünülmediğini yakın çevresine aktardı.

    Özbek, başarılı kaleci için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

    Fernando Muslera'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon 575 bin euro kazanacak.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:56
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