Muslera kalıyor!

Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden Galatasaray'da Fernando Muslera'ya Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif geldiği iddiası sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.

Özellikle İtalyan basınında Napoli'nin Muslera'ya teklif götürdüğü yazılmıştı. Podolski, Bruma, Sneijder gibi önemli oyuncular ile yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

NtvSpor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Uruguaylı kaleciyi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan Dursun Özbek, Muslera'nın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu, satılmasının düşünülmediğini yakın çevresine aktardı.

Özbek, başarılı kaleci için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon 575 bin euro kazanacak.