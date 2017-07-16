Muslera kalıyor!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Muslera için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.
Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden Galatasaray'da Fernando Muslera'ya Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif geldiği iddiası sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.
Özellikle İtalyan basınında Napoli'nin Muslera'ya teklif götürdüğü yazılmıştı. Podolski, Bruma, Sneijder gibi önemli oyuncular ile yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
NtvSpor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Uruguaylı kaleciyi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başkan Dursun Özbek, Muslera'nın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu, satılmasının düşünülmediğini yakın çevresine aktardı.
Özbek, başarılı kaleci için gelecek tekliflere kapalı olduklarını söyledi.
Fernando Muslera'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon 575 bin euro kazanacak.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:56
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 17
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TS Sayın Usta," Viska için 5 milyon dolar istiyorlar" vaz geçtik demiş. Bir lolipopa mı alacaktınız?
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Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor
Toplam 5
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fairplay34 Bu sene kartalın ezeli rakiplerin toparlanması zor..başakşehir üstüne koyarak geliyor.bide bjk elindeki iyi oyuncuları rakibine kaptırıyor.DİKKAT!!
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 23
Yorum
emir inşalah iyleşir
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