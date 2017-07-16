 Luce renk vermedi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Luce renk vermedi

    Luce renk vermedi

    , Bükreş'te, Galatasaray yönetiminde, Igor Tudor'a muhalif isimlerse Östersunds'la oynanacak rövanşı bekliyor.

    İsveç takımına elenilmesi durumunda Tudor'un gönderilmesini isteyen muhaliflerin daha şimdiden Rumen teknik adamla görüşüp nabız yokladıkları ifade edildi. Buna karşılık Luce'nin Tudor görevdeyken görüşmekten kaçındığı bildirildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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