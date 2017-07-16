 G.Saray orta sahasını buldu! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray orta sahasını buldu!

    G.Saray orta sahasını buldu!

    , Fransız orta saha oyuncusu Imbula ile prensip anlaşması sağladı.

    Imbula'nın kulübü Stoke City ile kiralama konusunda görüşmeler sürüyor. Transferin 2 gün içinde noktalanması bekleniyor.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:28
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