G.Saray orta sahasını buldu!
Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Imbula ile prensip anlaşması sağladı.
Imbula'nın kulübü Stoke City ile kiralama konusunda görüşmeler sürüyor. Transferin 2 gün içinde noktalanması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:28
-
Fener yine yok
Toplam 48
Yorum
çok güzel yorum ya böyle zeka kokan yorumlar kendi takımım için de olsa rakip takım için de olsa gerçekten çok güzel. eline sağlık
-
Çok canlar yanar!
Toplam 30
Yorum
kili TARAFTAR Arkadas LOCAya ne parasi versin kimimleri seyir etsin? baskan dediginde ya parayi bulacak yada cöpünden verecek yoksa kösdeki bizim bakalda Basknlik yapar birde durusuyla verdigi aldigi kararlarla bizleri inandiracak ve güvendirecek ama sen galiba dursunbeyden degil fikret ormandan anlatiyorsun
-
Josef mi satılacak!
Toplam 14
Yorum
alex 8 milyona getirmisti perroro mu terraromu
G.Saray orta sahasını buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.