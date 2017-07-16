Çılgın rakam

Galatasaray'ın kiralamak istediği Giannelli İmbula'nın fiyatı uçtu. Fransız ön liberoyu, Torino'da almak isterken Stoke City'nin 18 milyon euro'luk bir fatura çıkardığı ifade edildi. İtalyanların, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin de geri çevrildiği bildirildi.