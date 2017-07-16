 Cenk iddiası – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Cenk iddiası

    Cenk iddiası
    'in Malaga'ya 800 bin euro'luk bonservis bedeline gittiği iddia edilmesine karşın İspanya'dan gelen bilgiler tam ters yönde... Galatasaray'ın yedek kalecisinin, Malaga'ya bonservisi bedeli ödenmeden gittiği belirtiliyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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