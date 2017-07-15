 ''Tudor artık tanıyordur'' – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Tudor artık tanıyordur''

    ''Tudor artık tanıyordur''

    İsveç basını, ’la dalga geçti. ’un sarı-kırmızılı takımı küçük düşürdüğü ifade edilirken, anketlerde turu da ‘yüzde 68’ geçeceği sonucu çıktı.

    İsveç basını, 'a 2-0 yenilen 'la dalga geçti. Tudor'un maç öncesindeki 'Östersunds'u tanımıyorum' sözlerine atıfta bulunan gazeteler, "Tudor artık tanıyordur" derken, Xpressen, "Hava 9 derece. Yağmur ve rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray" değerlendirmesinde bulundu. Port Lovin gazetesi, "Östersunds, Galatasaray'ı küçük düşürdü", Futbollskanalen, "Östersunds'tan dev patlama" manşetleri ile çıktı. Aftonbladet'in internet sitesinin düzenlediği ankete katılanlar, Östersunds'un turu yüzde 68 geçeceğini savundu.

    ASLAN ŞOK OLDU
    İsveç'in komşusu Norveç'ten Abc Nyhter ise Martin Linnes'in acı bir mağlubiyet yaşadığını belirterek, "İsveç'in sürpriz ekibi Östersunds, Linnesli Galatasaray'ı şok etti" ifadesine yer verdi.

    TUDOR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
    Hollanda basını ise Tudor'u eleştirdi. Sneijder sorusu üzerine röportajı kısa kesmesi için, "Tudor neye uğradığını şaşırdı" diyen Laleler, "De Jong ve Sneijder, İstanbul'da, Galatasaray Avrupa'da kayıp. Tudor yaptığı hatayı ne zaman görecek?" yorumunu yaptı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Tudor artık tanıyordur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.