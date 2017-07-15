''Tudor artık tanıyordur''
İsveç basını, Galatasaray’la dalga geçti. Östersunds’un sarı-kırmızılı takımı küçük düşürdüğü ifade edilirken, anketlerde turu da ‘yüzde 68’ geçeceği sonucu çıktı.
ASLAN ŞOK OLDU
İsveç'in komşusu Norveç'ten Abc Nyhter ise Martin Linnes'in acı bir mağlubiyet yaşadığını belirterek, "İsveç'in sürpriz ekibi Östersunds, Linnesli Galatasaray'ı şok etti" ifadesine yer verdi.
TUDOR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Hollanda basını ise Tudor'u eleştirdi. Sneijder sorusu üzerine röportajı kısa kesmesi için, "Tudor neye uğradığını şaşırdı" diyen Laleler, "De Jong ve Sneijder, İstanbul'da, Galatasaray Avrupa'da kayıp. Tudor yaptığı hatayı ne zaman görecek?" yorumunu yaptı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
''Tudor artık tanıyordur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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