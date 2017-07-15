Sarıyer transferi açıkladı
TFF 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Sarıyer, Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Kerem Çalışkan'ı kadrosuna dahil etti. Lacivert-beyazlılar, Kerem ile Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.
Ali Büyükasar: "Transferde ince eleyip, sık dokuyoruz"
Öte yandan Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıyer'i hak ettiği konuma çıkaracaklarını vurgulayan Büyükasar, "İddialı bir ekip kuruyoruz. Transferde ince eleyip, sık dokuyoruz. Engin Baytar ile görüştük ancak kendisi bize yurt dışında oynamak istediğini iletti. Bir çok yıldız Sarıyer'de oynamak için kapımızı çalıyor. Önemli yıldızlarla görüşüyoruz her an kadromuza katabiliriz. Sarıyer'de transfer devam ediyor" şeklinde konuştu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 46
Yorum
davut su anda bu adama messyi ronaldyu pikeyi kimi gitirirseniz getrin bu tudor basaramayacak bu acik vede net sadece futbolclarlada deil bu is
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 46
Yorum
sadece futbolsever yılmaz vural bir kerelik ve sadece bir sezon herşeyiyle desteklenerek milyon dolarlık futbolculara ezdirilmeden gs yın hocası olsun
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 46
Yorum
nedgs çare thomas tuchel thomas tuchel thomas tuchel.
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