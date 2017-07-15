 Sarıyer transferi açıkladı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sarıyer transferi açıkladı

    Sarıyer transferi açıkladı

    TFF 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Sarıyer, Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Kerem Çalışkan'ı kadrosuna dahil etti. Lacivert-beyazlılar, Kerem ile Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

    Sarıyer, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, bu kapsamda birçok yıldız futbolcu ile görüşmelerini sürdürürken gençlere de yatırım yapıyor. Sarıyer, son olarak Galatasaray forması giyen Kerem Çalışkan ile her konuda anlaşmaya vardı. Birçok kulübün transfer listesinde olan genç oyuncu, yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlılarla el sıkıştı. Sarıyer, Kerem Çalışkan ile Pazartesi günü kulüp tesislerinde sözleşme imzalanacak.

    Ali Büyükasar: "Transferde ince eleyip, sık dokuyoruz"
    Öte yandan Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıyer'i hak ettiği konuma çıkaracaklarını vurgulayan Büyükasar, "İddialı bir ekip kuruyoruz. Transferde ince eleyip, sık dokuyoruz. Engin Baytar ile görüştük ancak kendisi bize yurt dışında oynamak istediğini iletti. Bir çok yıldız Sarıyer'de oynamak için kapımızı çalıyor. Önemli yıldızlarla görüşüyoruz her an kadromuza katabiliriz. Sarıyer'de transfer devam ediyor" şeklinde konuştu.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:32
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