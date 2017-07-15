Mariano G.Saray'da!
Galatasaray, Sevilla takımından sağ bek Mariano'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL'A GELİYOR
Mariano'nun Türkiye'ye geliş saati belli oldu. Sevilla ile kampa katılmayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün saat 23.20'de İstanbul'da olacağı, yarın ise sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
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"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 17
Yorum
ULUZAR ANLAŞILAN OLCAYIN TS YE GELMESİ VE BAŞARILI OLMASI BİRİLERİNE DOĞUNMUŞ.LA ZORLAMI ALDIK.KAFASINA SİLAHMI DAYADIK.KIYMETİNİ BİLMEDİNİZ.AĞLAMA
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İşte Sneijder'in son sözleri
Toplam 35
Yorum
Bruma Sen Gittiysen bundan emin ol en kısa zamanda Tudor ve ekibi Ayhan Akman ve G.S yöneticileri teker teker gideceklerdir.kimse şüphe duymasın..
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 4
Yorum
xcvbn Helikopterlere var. İstanbulun tüm uçuş trafiğini yasaklayabilecek bir güç geliyor mu aklına?
Mariano G.Saray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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