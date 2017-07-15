 Mariano G.Saray'da! – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    G.Saray'da!

    Mariano G.Saray'da!

    , takımından sağ bek 'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    İşte o açıklama;

    Profesyonel futbolcu Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    İSTANBUL'A GELİYOR
    Mariano'nun Türkiye'ye geliş saati belli oldu. Sevilla ile kampa katılmayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün saat 23.20'de İstanbul'da olacağı, yarın ise sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:37
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