 Mariano bugün İstanbul’da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    bugün İstanbul’da

    Mariano bugün İstanbul’da
    G.Saray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan renklerine bağlamaya hazırlandığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun Türkiye'ye geliş saati belli oldu. Sevilla ile kampa katılmayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün saat 23.20'de İstanbul'da olacağı, yarın ise sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mariano bugün İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.