Mariano bugün İstanbul’da

G.Saray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan renklerine bağlamaya hazırlandığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun Türkiye'ye geliş saati belli oldu. Sevilla ile kampa katılmayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün saat 23.20'de İstanbul'da olacağı, yarın ise sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.