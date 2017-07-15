Kırık tespit edildi!..
Galatasaray, Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin’in sağ ayak beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edildi..
Tedavisine başlanan milli oyuncu perşembe İstanbul'da Östersunds ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 8
Yorum
alex copluk h ali volkan sener m topal alper vanpersi bunlarla herzaman yenilmeye mahkumdur bu takimacizler takimi
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Kartallar Çin yolcusu
Toplam 1
Yorum
advers Çinde L.P.Scolarnin çalıştırdığı EVERGRANDE takımını Türkiyeye hazırlık maçı yapmak için davet edin nasıl bir takımmış bir görelim .
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 6
Yorum
advers Tolgaya Lazio 2 numara az gelir Beşiktaş gibi bir takım Lazio için bırakılıp gidilmez Tolgay bu takımın uzun süre LOKOMOTİFİ olacak futbolcu
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