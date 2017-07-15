 Kırık tespit edildi!.. – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kırık tespit edildi!..

    Kırık tespit edildi!..

    Galatasaray, Östersunds maçında ayağına darbe alan ’in sağ ayak beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

    Galatasaray'da ilk 11'in değişilmez oyuncusu 'den kötü haber geldi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edildi..

    Tedavisine başlanan milli oyuncu perşembe İstanbul'da Östersunds ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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