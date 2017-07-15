''Arkadaşlarıma inancım sonsuz, tur bizim''
Taraftarların gönlünde taht kuran eski Galatasaraylı Felipe Melo, sarı-kırmızıya olan sevgisini yaptığı paylaşımlarla ve verdiği destek mesajlarıyla sürdürmeye devam ediyor.
Melo yaptığı paylaşımda ''2-0 kaybetmiş olabiliriz ama biz Galatasaray'ız ve pes etmeyiz, o yüzden Perşembe günkü maçta arkadaşlarıma olan inancım sonsuz, tur bizim'' dedi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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İşte Sneijder'in son sözleri
Toplam 39
Yorum
gs kimsenin yaptığı yanına kalmaz dursun inşallah batar otellerin
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Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Toplam 10
Yorum
UMUT RAHMETLİ ÖZHAN CANAYDIN HİÇ DEĞİLSE TARAFTARA SAYGISI VARDI BU DURSUN KADAR KARAKTERSİ BİR BAŞKAN NE GELDİ NE DE BUNDAN SONRA GELİR.
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''O yazı benim için değerli''
Toplam 25
Yorum
kartal işte taraftar işte şampiyon bu kadar anlayana yeter
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