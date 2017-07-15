 ''Arkadaşlarıma inancım sonsuz, tur bizim'' – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Arkadaşlarıma inancım sonsuz, tur bizim''

    ''Arkadaşlarıma inancım sonsuz, tur bizim''

    Taraftarların gönlünde taht kuran eski Galatasaraylı , sarı-kırmızıya olan sevgisini yaptığı paylaşımlarla ve verdiği destek mesajlarıyla sürdürmeye devam ediyor.

    , 'ın 2-0 kaybettiği Östersunds maçı sonrası eski takımına Twitter üzerinden destek mesajı attı.

    Melo yaptığı paylaşımda ''2-0 kaybetmiş olabiliriz ama biz Galatasaray'ız ve pes etmeyiz, o yüzden Perşembe günkü maçta arkadaşlarıma olan inancım sonsuz, tur bizim'' dedi.


    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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