Yeni uçak Emre Mor’u getirecek
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin görüşmeler yaptığı genç yıldız için Dortmund ile masaya oturdu. Sportif Direktör Ergün, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu da istedi.
Fenerbahçe'nin verdiği "1 milyon euro'luk danışmanlık" bonusunu kapmak için Emre'yi Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Muzzi Özcan'ı saf dışı bırakarak işi üst perdeden halletmek için hamle yaptı. İlk etapta Muharrem Usta'nın daha sonra da Umut Güner'in Emre için birer görüşme yaptığı Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la bu kez de Cenk Ergün konuştu. 19 yaşındaki oyuncunun neden Galatasaray'da oynaması gerektiğini ve Bruma'nın gelişimi anlattı.
"Sadece kiralık değil, satın alma konusunda da görüşmeye hazırız" diyerek teklifi bir adım da ileriye taşıdı. Böylece Zorc'tan, "Emre'nin durumuyla ilgili karar verildiği anda ilk görüşme hakkını size tanıyacağız" sözünü almayı da başardı. Emre için ilerleyen günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.
WELT: AYRILIK YAKIN
Alman Die Welt gazetesi 32 oyuncu ile kampa devam eden Dortmund'ta teknik direktör Peter Bosz'un gözüne giremeyen ilk iki oyuncu olarak Emre ile beraber Sebastian Rode'yi gösterdi. Aubameyang'ın elde tutulmasının zor olduğuna atıfta bulundu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Yeni uçak Emre Mor’u getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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