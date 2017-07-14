West Ham’a kötü haber

West Ham, Sofiane Feghouli'yi G.Saray'a gönderme konusunda istekli.

Fakat İngiliz ekibi öncelikle kendisini güvence altına almaya çalışıyor. İlk hedef adı Beşiktaş'la da anılan Jota; alternatifi ise Arnautovic... Bu iki oyuncunun transfer edilmesinden sonra Slaven Bilic, Feghouli'ye yol verecek. Ancak Emre'nin peşine düşen Galatasaray'ın bu transferi bir süre beklemeye aldığı ifade ediliyor.