 West Ham’a kötü haber – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    West Ham’a kötü haber

    West Ham’a kötü haber

    West Ham, 'yi G.Saray'a gönderme konusunda istekli.

    Fakat İngiliz ekibi öncelikle kendisini güvence altına almaya çalışıyor. İlk hedef adı Beşiktaş'la da anılan Jota; alternatifi ise Arnautovic... Bu iki oyuncunun transfer edilmesinden sonra Slaven Bilic, Feghouli'ye yol verecek. Ancak Emre'nin peşine düşen Galatasaray'ın bu transferi bir süre beklemeye aldığı ifade ediliyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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