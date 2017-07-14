 THY ile yeniden – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    THY ile yeniden

    THY ile yeniden

    , 'ın 2017-2018 sezonunda Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

    Sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında formasında Turkish Airlines yazacak. Gerçekleşen işbirliği çerçevesinde tanıtım filmi çekilirken, reklamda 'ın yeni transferleri Gomis ve Belhanda'nın yanı sıra kaptan Selçuk İnan, Muslera ve Serdar Aziz de yer aldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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