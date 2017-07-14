 Sneijder’e tam destek – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ’e tam destek

    Sneijder’e tam destek
    Östersunds yenilgisi sonrasında oklar yine yönetime çevrildi. Yenilginin faturasını Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Igor Tudor'a çıkaran ve ikiliyi istifaya davet eden sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılıp kampa götürülmeyen 'e destek verdi. Sosyal medyada Sneijder'in takıma dönmesi için kampanya başlatıldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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