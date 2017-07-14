 Sneijder'dan veda mesajı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Sneijder'dan veda mesajı

    Sneijder'dan veda mesajı

    ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Hollandalı yıldız futbolcu , veda mesajı yayınladı.

    Sneijder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da çok güzel zamanlar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:15
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