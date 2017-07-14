Sneijder'dan veda mesajı
Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, veda mesajı yayınladı.
Sneijder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da çok güzel zamanlar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:15
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
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