 Sneijder ayrılıyor mu? – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sneijder ayrılıyor mu?

    Sneijder ayrılıyor mu?

    Hollandalı yıldız ile ilgili çelişkili haberler gelmeye devam ediyor.

    'da 'in akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor. Takımdan ayrılması beklenen Hollandalı yıldız, sürpriz bir şekilde, "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istedi" açıklaması yaparak Florya'da çalışmaya başlamıştı. Resmi açıklama yapılmaması kafa karıştırırken dün de "Sneijder ile bugün yollar ayrılıyor" iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın menajer Albers ile anlaştığı, bu yılki alacaklarına karşılık olarak bonservisini eline alacağı ileri sürüldü. Ayrıca cezaları silinirken geçen yıldan kalan 1.5 milyon Euro'nun da hesabına yatırılacağı belirtildi. Şimdi gözler yeniden Galatasaray Kulübü'ne çevrildi.

    85 GOLE ETKİ ETTİ
    Galatasaray'ın 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İnter takımından transfer ettiği Wesley Sneijder, Galatasaray forması ile toplamda 171 karşılaşmada süre alırken 43 gol, 42 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.