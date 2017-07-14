 Semih yuvadan uçtu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Semih yuvadan uçtu

    Semih yuvadan uçtu
    Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan imza atmak üzere Çekya'nın yolunu tuttu. Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı kulübe para kazandırarak ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu, Prag'ın 1.4 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Semih, Galatasaray'da 1.8 milyon euro garanti ücret alıyordu.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Semih yuvadan uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.