Semih Kaya için veda töreni
Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için sarı-kırmızılı kulüp tarafından veda töreni düzenlendi.
Kariyerine İzmir Petkimspor'da başlayan Semih, 8 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında Galatasaray altyapısına transfer olmuştu. Karl-Heinz Feldkamp'ın dikkatini çeken Semih 2007-08 sezonundaki Sivasspor maçında yedek kulübesinde oturmuştu. 17 Ocak 2009'da Malatya ile oynanan kupa maçında ilk kez A takımla resmi bir maça çıkan Semih Kaya'nın ilk Süper Lig maçı ise 19 Nisan 2009 tarihindeki İstanbul BB mücadelesi olmuştu.
2009'da Gaziantep'e ardından 2010'da Kartal'a kiralanan Semih, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte 2011-12 sezonunda yeniden yetiştiği topraklara döndü. Aynı sezon 9. hafta Kayseri deplasmanında formayı kaptı ve Galatasaray kariyerinde 202 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Süper Lig'de 5 golü bulunan Semih Kaya; 23'ü A Milli olmak üzere 70 kez ay-yıldızlı formayı giydi. 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Semih, 2008 Süper Kupa finalinde ise yer almadı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:05
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Santrfor yoksa 4-6-0 var
Toplam 21
Yorum
KENDİ İDEAL SİSTEMİ 4 6 0 İCAT EDEN ZATEN AYKUTTU..YANİ KONYA DİZİLİŞİ.
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'Wiel’i de verelim mi?'
Toplam 9
Yorum
UNUTMAYIN AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER.
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 33
Yorum
dadas siz yonetici ve hoca diye getirdiginizde hoca degil bir gun biz gs lilar sizden hesap soracagiz...defolun gididn yol kisa iken
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