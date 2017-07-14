Semih formayı giydi
Sparta Prag, Semih Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı
Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Semih, "Kariyerim için çok önemli bir adım. Çünkü daha önce Türkiye dışında hiç oynamadım. Bu kararı eşimle birlikte aldık. Galatasarayla hem ligde hem Avrupa'da çok önemli karşılaşmalara çıktım, birçok kupa kazandım. Amacım Sparta Prag'da da yeni başarılar elde etmek. İlk maçla beraber takım arkadaşlarımla başarılara imza atacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli savunmacı Galatasaray'da geçirdiği 12 sezonda 227 maçta, 7 gol kaydetti ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nda da 23 maçta görev aldı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Galatasaray Kulübü, Semih Kaya'yı transfer eden Çekya'nın Sparta Prag Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli alacağını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre, milli futbolcunun satışından Çekya temsilcisinden 2 milyon avro bonservis ücreti alınacağı kaydedildi.
Bu bonservis ücretine ek olarak Sparta Prag'ın Galatasaray Kulübüne, 2019-2020 sezonuna kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasına kalacağı her dönem için 350 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alacağı her sezon içinse 100 bin avro ödeme yapacağı aktarıldı.
Semih Kaya'nın sonraki satışı içinse Çekya temsilcisinin satış karının yüzde 15'ini sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN SEMİH'E TEŞEKKÜR MESAJI
Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya'ya, sarı-kırmızılı takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan çıkarak 2009 yılında A takıma kadar yükselen Semih'e teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Semih Kaya'nın Florya'da başlayan, 11 kupa ile taçlandırılan Galatasaray kariyeri, Sparta Prag'da devam edecek. Hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Semih'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:06
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 16
Yorum
gökhan gs nin turu geçeceginden emin olmayın
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Acemi şansı
Toplam 117
Yorum
serdar akay bu yönetim ve tudor gitse, bu ikisi cenk ergün ve emre utkucan kaldığı sürece YEMİN EDERİM gs sürünmeye devam eder.bekleyin v görün
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Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım
Toplam 2
Yorum
uğur uygar fb ye hep güçlü takımlar çıkıyor
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