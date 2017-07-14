 Olcan’ı haklı buldu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Olcan’ı haklı buldu

    Olcan’ı haklı buldu
    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun ile ilgili 3 Mart'ta verdiği karara itiraz eden G.Saray'a TFF Tahkim Kurulu'ndan da ret cevabı geldi. İncelenen itiraz sonucunda G.Saray'ın itirazının reddine ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun karanının onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Alınan bu kararın ardından G.Saray, Olcan'a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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