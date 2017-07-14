 Maicon'dan basit hata – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Maicon'dan basit hata

    Maicon'dan basit hata
    'ın yeni transferlerinden Maicon ve Gomis, dün akşam Östersunds karşısında ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Belhanda ise sakatlığı nedeniyle yoktu. 68'de oyundan çıkan Gomis, fazla toplu buluşamadı. Brezilyalı stoper Maicon'un ise yenilen ilk golde pozisyon hatası yapması dikkat çekti.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon'dan basit hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.