Hedefteki isim Tudor
Östersunds karşısında alınan tarihi hezimet sonrası taraftarlar isyan etti.
TURU BİZ GEÇECEĞİZ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-0'lık yenilginin ardından rövanşta gerekli sonucu alarak tur atlayacakları söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "2.5 haftadır idman yapan arkadaşlarla ölüm kalım maçına çıkıyoruz. Normalde 6 hafta hazırlık yapılması gerekiyor. Alışık olduğumuz bir durum değil. Eren ve Belhanda gibi oyuncularımızı da sakatlık nedeniyle kullanamadık. Karşımızda şu anda liginin yarısına gelen, iyi oynayan ve iyi organize olan bir takım var" ifadesini kullandı.
SNEİJDER'İ PAS GEÇTİ
Taraftarın tepkisi hatırlatılınca, "Niye umutsuzlar, rakibimizin 2-0 kazanması onları favori gösterebilir ancak turu geçen kesinlikle Galatasaray olacak" cevabını veren genç teknik adam, "Avrupa kupalarının G.Saray için önemini biliyor musunuz?" sorusuna "Şu anda sadece pozitif düşünmek istiyorum" dedi. Sneijder ile ilgili soruyu ise cevaplamadı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Hedefteki isim Tudor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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