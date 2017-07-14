 Hedefteki isim Tudor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Hedefteki isim Tudor

    Hedefteki isim Tudor

    Östersunds karşısında alınan tarihi hezimet sonrası taraftarlar isyan etti.

    Sosyal medyada en çok eleştirilen isim oldu. Atılan tweetlerden bazıları şöyle: "'ı seven tweet atsın #tudoristifa diye", "Hocaya bak ayağında tek top tutan adamı oyundan alıyor. Enteresan", "Tudor'un gideceğini bilsem rövanşta da 5 tane atsınlar derim ama gitmez bunlar", "Lig başlamadan istifa etmeli bütün yıldız oyuncuları gönderdi", "Yönetimle birlikte seni dışarıya alalım istifa edin artık."

    TURU BİZ GEÇECEĞİZ
    Teknik Direktörü , 2-0'lık yenilginin ardından rövanşta gerekli sonucu alarak tur atlayacakları söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "2.5 haftadır idman yapan arkadaşlarla ölüm kalım maçına çıkıyoruz. Normalde 6 hafta hazırlık yapılması gerekiyor. Alışık olduğumuz bir durum değil. Eren ve Belhanda gibi oyuncularımızı da sakatlık nedeniyle kullanamadık. Karşımızda şu anda liginin yarısına gelen, iyi oynayan ve iyi organize olan bir takım var" ifadesini kullandı.

    SNEİJDER'İ PAS GEÇTİ
    Taraftarın tepkisi hatırlatılınca, "Niye umutsuzlar, rakibimizin 2-0 kazanması onları favori gösterebilir ancak turu geçen kesinlikle Galatasaray olacak" cevabını veren genç teknik adam, "Avrupa kupalarının G.Saray için önemini biliyor musunuz?" sorusuna "Şu anda sadece pozitif düşünmek istiyorum" dedi. Sneijder ile ilgili soruyu ise cevaplamadı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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