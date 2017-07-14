 Galatasaraylı taraftarlardan Sneijder protestosu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaraylı taraftarlardan Sneijder protestosu

    Galatasaraylı taraftarlardan Sneijder protestosu

    Galatasaraylı taraftarlardan, Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.

    Galatasaray'da Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder ile karşılıklı sözleşmenin feshedilmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Çok sayıda taraftarlar tesislerin önünde toplanarak protestolarda bulundu. Tezahüratlar yapan taraftarlar Sneijder'in gitmesine tepkide bulundu. Yönetim aleyhinde tezahüratlar yapan taraftarlar, uzun süre tesislerin önünde bekledi.
    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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