Galatasaraylı taraftarlardan Sneijder protestosu
Galatasaraylı taraftarlardan, Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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"Hocamız hep daha iyisini istiyor"
Toplam 17
Yorum
bjk 10 Cenki Beşiktaş a bir türlü yakıştıramıyorum.karakteri Burak yılmaz a benziyor.cenkten kurtulmak lazim
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı GS SolaOzan KABAK,Sağa YineAlt Yapı,ÖnLiberoSELÇUK,Orta Sahaya 2GençHırslıİnatçıUzunAfrikalı / Kuzeyli.BelhandaGereksiz.Gomis,MoiconUygun.
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Toplam 2
Yorum
bjk10 Marceloya yazık ettiniz. Adam Beşiktaşi seviyor görevini en iyi şekilde yapıyordu.marcelodan önce gonderilmesi gereken bir sürü oyuncu vardi
Galatasaraylı taraftarlardan Sneijder protestosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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