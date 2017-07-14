 Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu

    Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu

    İspanya'nın köklü kulüplerinde Malaga, transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Deneyimli kaleci sağlık kontrollerinden geçmek için Malaga'ya gitti

    Galatasaray'ın iki sezon önce Beşiktaş'tan Muslera'nın yedeği olarak 600 bin euro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği 'i Malaga'ya sattı. Deneyimli file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Malaga'ya gitti.

    Kaleci Kameni'nin F.Bahçe'ye transfer olmasıyla kaleci arayışında olan Malaga Kulübü, G.Saray'da yedek kaleci Cenk Gönen'i 3 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.

    Sarı kırmızılılar Cenk Gönen transferiyle kasasına 1 milyon euro gireceği öğrenildi.

    2019 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Cenk 2015 yılında Beşiktaş'tan transfer edilmişti. 29 yaşındaki milli kaleci, geçtiğimiz sezon 8 resmi karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giydi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:46
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