Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu
İspanya'nın köklü kulüplerinde Malaga, Cenk Gönen transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Deneyimli kaleci sağlık kontrollerinden geçmek için Malaga'ya gitti
Kaleci Kameni'nin F.Bahçe'ye transfer olmasıyla kaleci arayışında olan Malaga Kulübü, G.Saray'da yedek kaleci Cenk Gönen'i 3 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.
Sarı kırmızılılar Cenk Gönen transferiyle kasasına 1 milyon euro gireceği öğrenildi.
2019 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Cenk 2015 yılında Beşiktaş'tan transfer edilmişti. 29 yaşındaki milli kaleci, geçtiğimiz sezon 8 resmi karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giydi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:46
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 98
Yorum
Mustafa Todor suçlu yönetim suçlu peki eli belinde dolaşan gamsız sinan in selçuk un yaşının hiç mi suçu yok kimse onları eleştirmiyor bile yazık
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Acemi şansı
Toplam 89
Yorum
gsli bu hep böyle gitmez elbet. gün olur devran döner kuşların ümüğünü sıkarız yine
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 98
Yorum
bnt bir fenerbahçeli olarak lan acaba dursun gizli fenerbahçeli mi aziz de gizli g.saray lımı :)))))
Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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